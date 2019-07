La Raggi sulla premiazione al gruppo “Pigneto Vivo”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Ho premiato in Campidoglio il gruppo “Pigneto Vivo” che insieme alle forze dell’ordine ha portato avanti un progetto virtuoso di partecipazione attiva dei cittadini. Una bella realtà di Roma.

Tra marzo del 2016 e maggio 2018 diversi residenti del Pigneto si sono messi in gioco per riappropriarsi del quartiere, per restituirlo davvero a chi lo abita, contrastando lo spaccio di droghe.

In particolare hanno creato insieme alle forze dell’ordine una semplice chat su WhatsApp per segnalare in tempo reale quanto accadeva per le strade. Questo ha permesso l’intervento tempestivo di Polizia e Carabinieri contro lo spaccio e altre situazioni di illegalità.

Vogliamo che il loro modello di cittadinanza attiva, che parte dal basso, diventi un esempio per altri quartieri.

Qui non si tratta di ronde o di cittadini sceriffi, ma di consentire alle persone di vivere serenamente il proprio quartiere. Per questo vogliamo promuovere quest’esperienza in altre realtà, come ad esempio Esquilino e San Lorenzo.