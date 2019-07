Raggi: “Un servizio in più per i quartieri vicini e per la città”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Aprire al pubblico nuove infrastrutture vuol dire anche riorganizzare la rete dei trasporti per agevolare le persone negli spostamenti di tutti i giorni.

Lo stiamo facendo nel quadrante sud, dove da più di una settimana è in esercizio il nuovo #CorridoiodellaMobilità Eur Laurentina-Tor Pagnotta.

Due delle linee che circolano sul corridoio permettono di raggiungere in poco tempo poli ospedalieri importanti, come il Sant’Eugenio e il Policlinico universitario Campus Biomedico.

La 72, partendo dalla stazione Metro B Laurentina, passa per il Campus Biomedico, per poi arrivare a Trigoria. La 73, da piazzale dell’Agricoltura, fa tappa al Sant’Eugenio e alla fermata metro Eur Palasport per poi raggiungere Trigoria.

Un servizio in più per i quartieri vicini e per la città, per aiutare sia i lavoratori che i pazienti a raggiungere in modo più semplice le strutture ospedaliere anche con i mezzi pubblici.