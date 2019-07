Frosinone, Festival Conservatori di musica: gara al via

È iniziata, con grande successo di publico, la gara al festival dei Conservatori di musica – città di Frosinone, format unico in Europa giunto alla settima edizione, organizzato dall’amministrazione Ottaviani e dal “Refice”. La sana competizione tra giovanissimi studenti ha preso il via ufficialmente venerdì con i Ctrl-z del Conservatorio di Pescara, che hanno totalizzato 81,67 punti; sul palco di piazzale Vittorio Veneto si sono esibite anche le formazioni del liceo scientifico di Ceccano e degli ospiti Gemini. Premio eccellenza (“Città del Leone”) alla talentuosa e affascinante (oltre che frusinate doc!) Giorgia Villa, che si è raccontata nella bella intervista realizzata dalla padrona di casa, Mary Segneri. Giorgia, con Stefania e Mara, forma il trio di soprano Appassionante, che ha conquistato il mondo coniugando le influenze classiche della lirica e l’accattivante sound del pop. Tante le sorprese e le novità che, fino al 28 luglio, arricchiranno e renderanno ancora più appassionante un evento entrato ormai nel cuore dei tantissimi spettatori che, ogni anno, riempiono piazzale Vittorio Veneto: tra le conferme anche di questa edizione, il concorso “Riscopriamo il centro storico”, ideato dal Ced comunale. Durante le serate del festival, Mary presenterà un’immagine di un particolare estrapolato da un monumento o da un luogo del centro storico di Frosinone: fino alle 19 del giorno successivo, sarà possibile inviare una mail a riscopriamoilcentrostorico@comune.frosinone.it per vincere. Info e regolamento all’indirizzo https://www.comune.frosinone.it/pagina349_concorso-riscopriamo-il-centro-storico.html. La gara proseguirà, sabato, dalle 21.15, con il duo Micromega (Pescara) e I Notturni (Conervatori di Vicenza e Padova), che renderanno omaggio a un poeta della canzone italiana, Fabrizio De André. Esibizione fuori concorso del liceo musicale dell’Iis “Bragaglia” di Frosinone. Domenica 14 luglio, infine, si esibiranno Cantiere 164 (Cuneo) e Federico Valerio Crivicich (Como), mentre salirà sul palco, fuori concorso, la scuola di canto del Conservatorio Refice.

La settima edizione è stata realizzata con il contributo di Banca Popolare del Cassinate (main partner dell’evento), con Unindustria, Consorzio per lo sviluppo Industriale, Gruppo L’Automobile, Klopman, 7Sette e De Vizia.