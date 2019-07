1969 – 2019, Latina celebra la “Notte della Luna”

Il 20 luglio del 1969 l’Apollo 11 portò a termine la propria missione: l’allunaggio del modulo lunare e i primi passi di Neil Armstrong sul suolo della luna. Il 20 luglio del 2019 la città di Latina intende celebrare i cinquant’anni della conquista della luna per quello che significò allora e per quello che può significare ancora oggi. La luna e quell’allunaggio saranno al centro di un’intera notte bianca declinata in molti e inediti eventi. L’astronomia e la letteratura, i frammenti di un’epoca e la musica e, infine, naturalmente il cinema animeranno la Festa della Luna dal tramonto all’alba.

L’Assessore alla Cultura del Comune di Latina, Silvio Di Francia: «“Un piccolo passo per un uomo, ma un gigantesco passo per l’umanità” non è soltanto una delle più celebri frasi di tutti i tempi, qualcosa che impressionò, naturalmente, chi si trovò a viverla in diretta. Fu, soprattutto, un evento che entrò nella profondità di ogni essere umano e modificò radicalmente la nostra percezione del mondo e l’idea stessa del nostro posto nell’universo. Naturalmente questo piccolo ‘festival della luna’, e questa è la nostra speranza, rappresenta per Latina e i suoi cittadini qualcosa di più: l’occasione per ritrovarsi nelle strade e nelle piazze in una serata di festa e di curiosità. Curiosità per i tanti e inediti eventi sul tema di quell’allunaggio, ma anche di affetto verso i luoghi della quotidianità: strade, piazze, musei. La notte della luna – osserva ancora l’Assessore Di Francia – appartiene soprattutto alla città, una città che sarà ospitale anche verso i ragazzi che per l’occasione verranno a Latina».

IL PROGRAMMA

Ore 20.30 Musica: l’evento atteso dai più giovani sarà il concerto di Achille Lauro, preceduto dal giovane Latta e dalla band emergente Fanoya. Lauro, giovane artista al centro della scena musicale italiana, sarà in Piazza del Popolo con il suo “Tour 1969”. Innovatore e precursore di nuove tendenze musicali, artistiche ed estetiche, Achille Lauro è stato tra i protagonisti della 69° edizione del Festival di Sanremo, in gara con il brano “Rolls Royce”.

*(Alle 20.30 inizierà sul Palco centrale il DJ Set di Antonello Bortolotto, seguito da uno balletto dell’Anfiteatro Academy su Pinocchio e la Luna. Alle 21.00 salirà sul palco il giovane Latta e a seguire i Fanoya. Alle 22.00 circa è prevista l’esibizione di Achille Lauro).

Ore 21.00 Cinema: in un’altra piazza (parcheggio di via Neghelli), allestita con le sdraie del mare di Latina, si terrà una “Maratona lunare” di film che partono da “Viaggio nella Luna” (Meliés -1905), Totò nella Luna (1958), Capricorn One (1978), La voce della Luna (1990).

Ore 20.30 Astronomia: presso l’Arena del Museo Cambellotti si terrà, a cura dell’Associazione Magma e di Potere alle Storie, “Nascita di un satellite”, una lezione spettacolare di astronomia tenuta da Alessandra Mastrobuono Battisti, ricercatrice italiana del Max Planck Institut fur Astronomie di Heidelberg.

Letteratura: presso il Museo Cambellotti si terranno lezioni dedicate a “La luna che ride”: la luna nella letteratura attraverso Saffo, Ariosto, Leopardi fino ai nostri giorni, attraverso citazioni e letture attoriali, all’interno del Museo stesso.

Ore 20.45 La Notte dell’Apollo 11 a cura dell’Osservatorio APA (Associazione Pontina di Astronomia), presso la Fattoria Prato di Coppola. Una conferenza sul programma Apollo, con immagini e video di repertorio, ripercorrendo i passi che portarono l’uomo sulla Luna insieme a Luigi Craus, esperto di astronautica e di luna dell’APA. Ci sarà un modellino in scala del razzo Saturno V che portò gli astronauti sulla Luna. A seguire un intervento di Francesca Zambon, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica sezione sulle ricadute scientifiche delle missioni Apollo e una passeggiata astronomica tra le stelle e costellazioni del cielo estivo tra scienza, mitologia, musica e poesia. L’Osservatorio APA sarà aperto al pubblico per osservare, non la Luna (assente in quella serata), ma pianeti ed oggetti del cielo più profondo.

Assalto alle stelle: uno spettacolo di videomapping e buskers/acrobati alla conquista della Luna nel centro cittadino.

Ore 5.30 del 21 luglio Musica Classica: La musica… e la meditazione in movimento: all’alba performance presso il primo chiosco a sinistra di Capo Portiere al sorgere del sole e al termine della Notte Bianca a cura di “Attori e spettatori per il Tempo Libero” e “Luogo Arte Accademia Musicale”, con Flavia di Tomasso (violino), Cecilia Giacomini (viola) e musicisisti della School of Self Awarness.

Ore 19.30 Teatro: una rivisitazione dell’Antigone di Sofocle al tramonto presso le rovine del tempio di “Mater Matuta” a Satricum (Borgo Le Ferriere). Spettacolo scritto, diretto e interpretato da Titta Ceccano e Julia Borretti con musiche dal vivo di Laura Fabriani e Francesco Ciccone a cura della Compagnia MatutaTeatro.

Radio: la Notte della Luna avrà – le coincidenze della vita – anche una “Radio Luna”. La storica emittente della città, che si chiama Radio Luna, insieme alle consorelle Radio Latina e Radio Immagine, seguirà l’intera notte con una postazione adiacente la Piazza del Popolo attraverso interventi, dirette, che permetteranno di seguire tutto quello che accade in città nei vari eventi che si svolgeranno dal tramonto all’alba.

Anche i giorni che precedono la Notte della Luna saranno dedicati al tema attraverso concerti di jazz e musica leggera in “Aspettando la Notte della Luna”. Saranno di scena giovedì 18 luglio dalle ore 21.30 il gruppo dei “Folk Road” con un repertorio che va da ‘Guarda che luna’ di Fred Buscaglione fino a ‘Space Oddity’ di David Bowie. Il 19 luglio dalle ore 21.30 il Jazz dell’Erasmo Bencivenga Trio con Michael Rosen prodotti da ENG Music, presso l’Arena Cambellotti. L’arena ospiterà anche una mostra d’epoca: “La musica, i fumetti e il cinema del ’69”.

Durante tutta la notte rimarranno aperti gli esercizi commerciali della città e i principali edifici pubblici mentre i musei cittadini rimarranno aperti e visitabili.

La notte bianca sarà aperta con la consegna di un attestato ai nati il 20 luglio del 1969.