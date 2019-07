Napoli, dal 12 al 16 agosto chiude l’ufficio rilascio Contrassegni ZTL

Si comunica che l’ufficio rilascio Contrassegni ZTL e rilascio permessi temporanei siti presso la I^ e II^ Municipalità (Piazza Dante e Piazzetta S. Caterina a Chiaia) resteranno chiusi dal 12 al 16 agosto. Le attività di rilascio e rinnovo riprenderanno normalmente il giorno 19 agosto.

Per i permessi temporanei di accesso alle Zone a Traffico Limitato ZTL) controllati da rilevamento elettronico le comunicazioni di transito per il periodo compreso tra il giorno 12 agosto e 16 agosto 2019 dovranno pervenire presso l’ufficio rilascio permessi temporanei (sito in Piazza Dante) entro e non oltre il giorno 9 agosto 2019.

Coloro i quali, nel predetto periodo di chiusura, avranno esigenza non preventivata ed urgente di accedere alle Zone a Traffico Limitato ( ZTL) potranno regolarizzare il transito dal 19 agosto al 24 agosto o presentando regolare richiesta presso l’ufficio competente o a mezzo e-mail al sito permessitemporanei.ztl@comune.napoli.it oppure per la zona Chiaia compreso varco marechiaro a ztlmarechiaro@anm.it.