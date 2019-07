Cultura, Mogol, SIAE: “Il web paghi il diritto d’autore”

“La sfida piu’ grande e’ la tutela del diritto d’autore sul web, perche’ le grandi piattaforme digitali che guadagnano miliardi non vogliono pagarlo. L’86 per cento degli italiani riconosce che si debba pagare il diritto d’autore. Tutti i piu’ grandi Paesi d’Europa sono favorevoli. Anche qui in Italia ci auguriamo che ci si convinca tutti che e’ necessario pagarlo, perche’ se non si paga il diritto d’autore ci sono ventimila persone che guadagnano meno di mille euro al mese, che fanno cultura e che non potranno vivere. Sarebbe uno scandalo spaventoso, indelebile”.

Lo ha detto il presidente della Siae, Giulio Rapetti Mogol, in occasione della presentazione dell’Osservatorio Siae 2018, in corso nella sede di Civita in piazza Venezia, a Roma.

Inaccettabile che le grandi compagnie non paghino il diritto d’autore

“Come possiamo accettare che non si paghi il diritto d’autore per far guadagnare gente gia’ miliardaria? Vogliamo fare un incontro con tutti i partiti per parlare di questo- ha aggiunto- e chiedere: ‘Perche’ no’? È una risposta dovuta, perche’ se non si paga il diritto d’autore muore la cultura. Ho sentito dire che con la cultura non si mangia. Ma questo lo puo’ dire solo chi non ha alcun tipo di cultura. Dobbiamo tenere duro e spiegare anche a coloro che sono perplessi che si deve pagare il diritto d’autore.

Se c’e’ qualcuno che si rifiuta di accettarlo, spieghi perche’, davanti a tutti”.