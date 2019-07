Municipio XIII, inaugurato il campo di calcio a 5 a Torrevecchia

Un nuovo campo di calcio a 5 per i residenti delle case Ater a Torrevecchia. Taglio del nastro giovedì 4 luglio per il nuovo impianto sportivo a disposizione del quartiere. La cerimonia di inaugurazione si è svolta nell’area di Via Guido Calcagnini alla presenza della Presidente del Municipio XIII, Giuseppina Castagnetta, del Presidente della commissione sport del Comune di Roma, Angelo Diario e degli arbitri di calcio della sezione A.I.A. Roma 1, che hanno giocato in una gara amichevole all’insegna della solidarietà e della legalità.

La Presidente del Municipio XIII Giuseppina Castagnetta

“Prosegue l’impegno del Municipio XIII per la riqualificazione di impianti e strutture sportive del territorio”, ha affermato la Presidente Giuseppina Castagnetta, “Questo campo di calcio a 5, che sarà a disposizione gratuitamente di tutti i cittadini, e soprattutto dei bambini e dei ragazzi, è stato realizzato grazie a fondi indiretti europei messi a bando dalla Regione Lazio. Di recente, sempre in questa zona, abbiamo inaugurato il nuovo playground a Bastogi e il campo da basket al Parco Nicholas Green”.

Presenti alla cerimonia anche l’Assessore ai lavori pubblici del Municipio XIII, Maria Rosaria Rizzi, l’Assessore alla scuola e alle politiche giovanili, Paola Biggio, l’Assessore alle politiche sociali, Serena Candigliota, la Presidente della commissione sport, cultura e politiche giovanili, Arianna Ugolini, e i consiglieri municipali Alessandro Pizzuti, Barbara Flaiani e Davide Stinga, il presidente della sezione A.I.A. di Roma 1, Roberto Bonardo e il fiduciario C.O.N.I. del Municipio XIII, Antonio Ranalli, che ha portato il saluto del presidente regionale Riccardo Viola.

Il Presidente della commissione sport del comune di Roma, Angelo Diario

Il Presidente della commissione sport del comune di Roma, Angelo Diario ha sottolineato l’importanza che questo nuovo impianto sportivo avrà per i bambini “che potranno giocare sotto lo sguardo dei genitori affacciati alla finestra. Troppo spesso i grandi dimenticano che la qualità della vita di un piccolo dipende anche dalla presenza di spazi dove poter giocare, soprattutto nelle periferie. Con un intervento “piccolo” in termini monetari è stato ottenuto un risultato grandissimo in termini sociali”.

Simbolico calcio di inizio dato dalla Presidente

Dopo il simbolico calcio di inizio dato dalla Presidente del Municipio XIII, Giuseppina Castagnetta, sono scesi in campo gli arbitri della sezione “Generoso Dattilo” per una gara amichevole di calcio a 5. La scelta di avere gli arbitri di calcio di Roma 1 – la sezione più grande d’Italia (la cui sede ricade proprio nel territorio del Municipio XIII) – è stata voluta dal Municipio in quanto esempio di rispetto delle regole, valori sani e fair play. In capo anche arbitri appartenenti agli organi tecnici nazionali. Il presidente della sezione di Roma 1, Roberto Bonardo ha ricordato l’impegno degli arbitri verso iniziative sociali e di solidarietà. “In questo caso abbiamo accolto l’invito”, ha spiegato, “perché in un territorio che conosciamo bene, dove i nostri associati vengono chiamati durante il campionato a dirigere le varie gare. La presenza di un nuovo impianto aiuterà tanti ragazzi ad avvicinarsi sempre di più allo sport”.