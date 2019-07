Fuggire dalla verità…

Alla verità puoi mentire, puoi nasconderti, puoi fuggire lontano anni luce da lei ma puoi anche averla di fronte e ignorarla.

Puoi farle indossare tante maschere, una per ogni tua esigenza.

La verità è una merce di valore e come tale viene spesso contraffatta.

Ti illudi che la verità possa dimenticarti così come è illusoria una vita lontana dalla verità.

Ovunque e prima o poi, però, essa busserà alla tua mente ed al tuo cuore ed allora quello che non hai fatto tu prima con lei, lo farà lei con te.

Certo la verità può venire da così lontano che dopo averti raggiunto può essere sfinita e sembrare che non abbia più nulla da dirti; tranquillo prende solo il fiato.

Una volta che la verità inizia a parlarti, tutto il tempo perso ad evitarla, anche i lunghi anni, ti sembrerà un istante fastidioso e doloroso.

D’altronde che sapore può avere la verità per chi fugge da lei se non quello amaro? Un amaro contenuto in un calice che la vita ti costringe a bere tutto d’un fiato.

Un calice doloroso da buttar giù, almeno fino a quando il tuo cuore e la tua mente hanno, finalmente, ascoltato la sua realtà.

Ed è qui che ancora una volta hai la possibilità di scegliere cosa fare di fronte ad essa: viverla o ritornare a scappare.

La verità spaventa ma è pur vero che non ne possiamo fare a meno.

Vedi Dio offre ad ognuno di noi la scelta tra la verità e il riposo.

Tocca sempre a noi fare la scelta; sappi, però, che non potrai mai avere entrambi.

Tocca sempre a noi scegliere se vivere nella verità o nelle illusioni di menzogna.