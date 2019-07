“Esprimo il mio pensiero non per partecipare al dibattito politico, ma

per la frustrazione di vedere cancellato il piano e gli investimenti per

una serie di impianti che stabilimmo nel 2014-2015 e che, se non fossero

stati cancellati oggi utilizzerebbero una parte significativa delle

500mila tonnellate/anno di rifiuti umidi per produrre gas. Quegli

impianti, chiamati biodigestori, avrebbero trasformato i rifiuti in

ricchezza”. Lo scrive sul suo profilo facebook il professor Ignazio

Marino.

“Il problema dei rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti della Capitale

d’Italia – scrive Marino – lancia un serio allarme igienico-sanitario.

Le montagne di rifiuti, in particolare i rifiuti cosiddetti umidi come i

residui alimentari, lasciati a imputridire sotto il sole costituiscono

un rischio per la salute legato alla proliferazione di microrganismi,

che va di pari passo con quella di roditori, volatili e insetti,

potenziali vettori di malattie infettive e di altre patologie”, aggiunge

il professor Marino che a proposito degli impianti proposti dalla sua

giunta sottolinea: “non si tratta di un’idea originale ma di una

tecnologia utilizzata in circa 80 paesi del mondo, dall’Asia,

all’Europa, agli Stati Uniti. Ad esempio solo la California ha 30

impianti di questo tipo, lo Stato di New York 13, e gli Stati Uniti nel

loro insieme trasformano in biogas oltre 10.000 tonnellate/anno di

rifiuti umidi”.