Frosinone, palestre comunali da utilizzare per il sociale

Il settore della Pubblica istruzione del Comune di Frosinone, in adempimento di una specifica disposizione emanata dal sindaco, Nicola Ottaviani, comunica che è possibile, per associazioni, enti, società e sodalizi civici, presentare le istanze di concessione in uso delle palestre comunali in orario extrascolastico (il calendario preso in considerazione è quello 2019/2020). L’utilizzo della struttura potrà avvenire per un massimo di 6 ore settimanali per ciascun soggetto richiedente, secondo il disciplinare che dovrà essere sottoscritto con i referenti dell’amministrazione comunale, tenendo presente che l’elemento di valutazione maggiormente positivo ruoterà attorno all’effettivo utilizzo sociale dell’infrastruttura.

Da regolamento, l’associazione o la società saranno tenute a svolgere, presso la palestra in uso, esclusivamente le attività indicate nell’atto di concessione, senza finalità di lucro; dovranno, inoltre, provvedere alla pulizia degli spazi ed essere dotate di apposita polizza sportiva RCT, oltre a rispettare le norme in materia di sicurezza.

Le istanze andranno prodotte utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio, disponibile sui canali istituzionali dell’Ente, e dovranno essere presentate tassativamente presso l’ufficio di protocollo generale o in forma telematica a mezzo posta certificata (pec@pec.comune.frosinone.it).

Tutte le informazioni potranno essere assunte, anche, presso il Servizio Pubblica Istruzione dell’Ente, sito in piazza VI dicembre negli orari di apertura al pubblico oppure ai numeri telefonici 0775/2656680 e 0775/2656678.