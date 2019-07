Frosinone, BimbInCentro dal 1° luglio

Nel quadro delle attività di valorizzazione del centro storico, proseguendo inoltre nella direzione intrapresa dall’amministrazione Ottaviani, quella cioè di promuovere occasioni di socializzazione e coesione sociale, da lunedì 1° luglio a largo Turriziani saranno in programma tanto sport e divertimento per i più piccoli: fino a venerdì 5 luglio, infatti, sarà di scena BimbInCentro, dalle 19.00 alle 24.00, nell’isola pedonale istituita appositamente per l’iniziativa, realizzata dall’assessorato al centro storico, coordinato da Rossella Testa. Prevista la degustazione di gelati artigianali, oltre a palloncini per tutti i bimbi e, in omaggio, gadget e buoni sconto anche per i genitori.