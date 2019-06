Raggi: “Le scuole romane si confermano un laboratorio di creatività”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Un regalo alla città. Lo hanno fatto gli oltre 100 alunni di due scuole della periferia est della Capitale che, nel cuore di Roma, hanno messo in scena uno spettacolo dedicato alla sua storia.

In piazza del Campidoglio è stata una festa per i ragazzi, i loro genitori, gli insegnanti e soprattutto per noi che abbiamo assistito al musical “In flumine veritas”, con protagonisti gli studenti degli istituti comprensivi Villaggio Prenestino e Emma Castelnuovo.

Li ringrazio per aver accolto il mio invito a portare il loro spettacolo sul meraviglioso palcoscenico di piazza del Campidoglio e ringrazio Roberto Romanella – Presidente del Municipio VI di Roma Capitale per aver supportato questa iniziativa.

Le scuole romane si confermano un laboratorio di creatività e di valori. Esistono tantissimi esempi positivi come questo e noi vogliamo valorizzarli, riportando “al centro” le periferie e rendendole protagoniste della vita della città.