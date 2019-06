Frosinone, il 20 giugno i festeggiamenti dei Santi Patroni

In occasione dei festeggiamenti dei SS. Patroni di Frosinone, S. Silverio e S. Ormisda, l’amministrazione Ottaviani, mediante l’assessorato alla cultura e l’assessorato al centro storico, coordinati rispettivamente da Valentina Sementilli e Rossella Testa, in collaborazione con il consigliere delegato ai grandi eventi, Gianpiero Fabrizi, ha previsto, per giovedì 20 giugno, in piazza VI dicembre, lo Spettacolo di Musica con Ilaria Live 2019 e cabaret con Fabrizio Gaetani. Inizio evento ore 21; ore 23.40, show pirotecnico. Ilaria Cretaro, diplomata al CET (il centro studi di Mogol), frequenta sin da giovanissima i palchi di tutta Italia, aprendo anche i concerti dei Nomadi. L’incontro con Beppe Carletti, leader della storica band, le ha cambiato la vita, permettendole di realizzare diverse collaborazioni. Gaetani è comico, cabarettista, autore, monologhista, presentatore, imitatore. Il suo spettacolo è un mix di sensazioni e situazioni esilaranti, che metterà in mostra, con ironia, i vizi e le virtù di questa nostra società.