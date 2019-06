Frosinone, sabato ritiro compostiere al Matusa

L’amministrazione Ottaviani, mediante l’assessorato all’ambiente coordinato da Massimiliano Tagliaferri, ha organizzato, in collaborazione con la De Vizia Transfer, tre giornate dedicate al compostaggio domestico presso il Parco del Matusa, il 1° giugno, l’8 e il 15. Anche nella giornata di sabato 15 giugno gli assegnatari delle compostiere potranno ritirare il contenitore per il riciclaggio della parte organica dei rifiuti direttamente presso lo stand allestito all’interno del Parco, dalle 9 alle 13, unitamente alla guida informativa. La De Vizia provvederà a consegnare a domicilio la compostiera agli assegnatari impossibilitati a partecipare all’iniziativa presso il Parco del Matusa. Ad ogni famiglia che sceglierà di riciclare, così, una parte dei rifiuti, previa verifica del corretto utilizzo della compostiera (in comodato gratuito, da 250 o 350 litri), potrà essere concessa una riduzione del 10% alla parte variabile della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree attrezzate a giardino, oppure a orto, e dall’attività domestica; è un processo biologico aerobico che permette di trasformare scarti organici in un fertilizzante ricco di sostanze preziose per la terra, garantendo alle comunità di ridurre le quantità di rifiuti, oltre a permettere un risparmio sui costi di trattamento. Attraverso tale pratica è possibile, dunque, smaltire materiali composti da avanzi di cucina, del giardino e dell’orto o biodegradabili.