Frosinone, interventi di bitumazione e messa in sicurezza

Proseguono gli interventi dell’amministrazione Ottaviani finalizzati alla messa in sicurezza e al rinnovo della bitumazione delle strade urbane e periferiche del Comune di Frosinone. In particolare, saranno tre le sedi viarie comunali oggetto, a partire dalla prossima settimana, delle operazioni, realizzate di concerto tra Astral e assessorato ai lavori pubblici e manutenzioni coordinato dall’assessore Fabio Tagliaferri con il supporto della dirigenza dell’ing.Giancarlo Curcio e del geom. Salvatore Cirillo. I lavori interesseranno Via Casale (tratto compreso tra via Armando Fabi e deposito “Cotral”), via Fermi (tratto compreso tra via Selvotta e ponte autostradale) e via Grande (zona Maniano; tratto compreso tra via S. Angelo e via Colle Vecchino).

Tali interventi – che si aggiungono a quelli compiuti dall’amministrazione Ottaviani, negli ultimi cinque anni, sull’intero sistema viario comunale – sono concepiti per facilitare la circolazione e, allo stesso tempo, permettere un transito in sicurezza.