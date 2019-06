Il periodo delle passioni tristi: ritorniamo umani!

Viviamo un periodo di crisi profonda che oltre ad essere economica è una crisi di valori e di civiltà.

Le donne e gli uomini di oggi vivono questa crisi in tutti i loro aspetti sociali e psicologici; il disagio sociale dei nostri giorni si riflette sulle nostre interiorità. Il futuro non è più visto come ricco di speranza ma come una minaccia e viviamo il presente in una sorta di perenne emergenza.

Le logiche di mercato hanno preso il posto delle logiche dell’uomo con l’affermazione di un individualismo estremo: è l’economia a dettar legge. Economia che sbrana tutto, uomini inclusi; l’unica cosa che conta è il potere.

Anche le notizie subiscono questa crisi poiché assumono sempre di più toni apocalittici; il tutto per far nascere tante paure dentro di noi. Paure strumentalizzate per renderci sempre più tristi e timorosi del diverso.

Fate caso al politico del momento: è il primo a fomentare il clima d’odio fatto di contrapposizioni e scontri. La paura dell’altro accresce, così, i pregiudizi, edifica le barriere e produce ostilità a chi non è uguale a noi. L’angoscia del futuro si tramuta in odio nei confronti dello straniero (non solo di nazionalità, vedi l’odio verso i meridionali)

La comunicazione di massa invece di accrescere una maggiore conoscenza sprigiona sentimenti e comportamenti di rifiuto. Più siamo connessi e più siamo soli; le relazioni interpersonali sono filtrate da monitor e schermi…Da qualche parte ho letto che i tiranni abbisognano di persone tristi per governare così come i tristi necessitano di un tiranno per giustificare le loro tristezze.

Dimentichiamo che nella realtà, quella vera, siamo fatti per essere felici, per gioire e per amare. Ecco perché è necessario, oggi più che mai, spezzare le catene delle nostre paure.

Occorre saper guardare di nuovo all’altro e ad altro e come se non vivendo relazioni vere?

Occorre ritornare a pensare perché chi pensa difficilmente si lascia infinocchiare dai venditori di odio e tristezza; le personali tristezze, in chi pensa, si trasformano in spunti per vivere e sperare realtà differenti, magari migliori.

Una frase tanto di moda oggi è “rimaniamo umani”; ecco, mettiamo di nuovo l’uomo al centro delle nostre vite e della nostra società.

L’uomo non il denaro, l’umanità non i mercati.

Prima io negli altri e non prima io alla faccia degli altri.

Per chi crede, senza necessariamente dover baciare il rosario, l’invito del Vangelo a correre il rischio dell’incontro con l’altro (con tutte le sue richieste) aiuta molto.

Ritorniamo umani!