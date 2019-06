Per celebrare i 100 anni della Salernitana, LIRATV, in collaborazione con l’associazione culturale “19 giugno 1919”, ha realizzato due cartoline speciali sulle quali sarà apposto l’annullo filatelico ufficiale di Poste Italiane.

L’iniziativa sarà illustrata in una conferenza stampa in programma lunedì 10 giugno alle ore 11.30 presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno. Interverranno: il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’assessore allo Sport Angelo Caramanno.

Un appuntamento così importante per la città di Salerno e per l’intera comunità, come il centenario della Salernitana, merita di essere ricordato per sempre attraverso il timbro ufficiale dell’annullo filatelico con la data del 19 giugno che vide 100 anni fa la fondazione della Salernitana.

Sulle due cartoline sono rappresentate immagini e segni che caratterizzano la storia di un secolo della Salernitana.

LIRATV, in collaborazione con l’associazione culturale 19 giugno 1919, ha voluto realizzare due opere da collezione per i tifosi della Salernitana e per gli amanti della filatelia.

Le modalità per avere le due cartoline con l’annullo filatelico per il centenario della Salernitana saranno illustrate durante la conferenza stampa.