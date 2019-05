Raggi: “Reinventiamo Roma nella legalità”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Un’“operazione legalità” per restituire ai cittadini il quartiere di Bastogi. Per contrastare i fenomeni criminali gestiti da alcuni clan malavitosi. Per creare le basi di una riqualificazione di questa periferia a ovest di Roma, che i residenti attendono da tempo.

Da questa mattina circa 500 agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono impegnati per ripristinare le regole, il decoro, la tutela dei diritti e la sicurezza dei cittadini a Bastogi: ringrazio tutti i vigili e il loro comandante Antonio Di Maggio per il grande impegno che stanno portando avanti.

Su oltre 400 appartamenti controllati, circa la metà – a una prima verifica – appare occupata da inquilini non regolari. Si tratta di alloggi popolari, destinati a chi ha bisogno di una casa e che invece vengono occupati abusivamente, in alcuni casi gestiti da famiglie criminali in modo illegale. Sono cinque le persone di nazionalità straniera fermate per l’identificazione. Sono state anche trovate circa 70 automobili rubate o senza documenti in regola. Individuate decine di allacci o distacchi abusivi ai danni della rete elettrica.

A Roma non possono esistere zone franche, per troppo tempo tenute in ombra da chi non ha avuto il coraggio di intervenire. E ha lasciato campo libero a coloro che avevano tutto l’interesse a operare in quell’ombra.

Noi questo coraggio ce l’abbiamo, perché lo dobbiamo a tutti i cittadini onesti che vivono a Bastogi e vogliono un cambiamento. Per questo abbiamo inserito l’area tra quelle previste nel progetto di rigenerazione urbana “ReinvenTIAMO Roma”, con l’obiettivo di riqualificarla attraverso profondi interventi urbanistici.

L’operazione di oggi serve anche a individuare chi ha diritto a vivere in quel complesso e chi invece vive abusivamente sulle spalle della collettività. A verificare la presenza di soggetti fragili che hanno bisogno della nostra assistenza. A valutare eventuali interventi di manutenzione degli edifici per garantire sicurezza a chi li abita.

Legalità vuol dire tutto questo: reprimere gli abusi, tutelare i diritti e promuovere la rinascita delle periferie.