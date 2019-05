Raggi: “Ama non aprirà nuove discariche a Roma”

Così Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Lo ripeto ancora una volta: Ama non aprirà nuove discariche a Roma. Vorrei fare chiarezza anche su un altro argomento, il trasbordo dei rifiuti.

I consiglieri Daniele Diaco e Simona Ficcardi hanno realizzato un video dove, insieme agli operatori di Ama, mostrano le fasi di questa semplice procedura. Guardate con i vostri occhi di cosa si tratta.

Si tratta di una pratica assolutamente pulita e sicura che viene utilizzata già da tempo in tante altre parti della città.

I cittadini, quindi, possono stare tranquilli: i rifiuti non toccano terra e non c’è nessun rischio di perdita di liquami.

Ringrazio tutti coloro che, in questi giorni, nonostante le notizie false che circolano, stanno cercando di portare un po’ di chiarezza e serenità.