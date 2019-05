Raggi: “Una nuova rete di bus notturni in tutta la città”

Una nuova rete di bus notturni in tutta la città. Più linee e nuove connessioni a servizio delle periferie: il 3 giugno parte una piccola rivoluzione nel trasporto pubblico di superficie. Le linee notturne rappresentano un servizio importante che abbiamo ampliato e potenziato per raggiungere tutte le zone di Roma, dal centro ai quartieri più periferici. Oggi lo abbiamo presentato nel Teatro di Tor Bella Monaca, nel VI Municipio, insieme a Linda Meleo, Pietro Calabrese M5S Consigliere Roma Capitale, Enrico Stefàno.

Parliamo di una nuova rete che sarà avviata in due fasi. A partire dal 3 giugno ben 15 linee portanti prolungheranno il loro orario dalle 23,30 alle 2. Dal 10 giugno, invece, 13 linee notturne saranno modificate e potenziate, mentre tre nuove linee – la N74, la N075 e la N543 – porteranno il servizio in zone che ne erano prive come Ponte di Nona, sempre nel Municipio VI, Fonte Laurentina e il quartiere di Tor Sapienza. Il tutto per garantire collegamenti capillari ed efficienti tra le 23.30 e le 5 del mattino. Così come nel fine settimana saranno disponibili più collegamenti notturni con le stazioni metro.

Si tratta di un altro tassello nel processo di miglioramento del trasporto pubblico locale: a breve vedremo su strada i primi tra i 227 nuovi autobus acquistati con gara Consip, mentre presto sarà aperto al pubblico il corridoio Eur Laurentina-Tor Pagnotta dove circoleranno i 45 filobus elettrici che abbiamo rimesso in strada dopo anni di abbandono.