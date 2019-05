Frosinone primo capoluogo dell’Italia centrale per Salvini

“Con quasi il 43% dei consensi – ha dichiarato il capogruppo alla Provincia, Andrea Campioni – La Lega di Salvini pone Frosinone come prima città capoluogo, non solo del Lazio ma dell’intera circoscrizione dell’Italia centrale, portando a compimento il percorso che ha trasformato la Lega in una forza nazionale credibile e in un movimento capace di sintonizzarsi col grande bisogno di cambiamento di un popolo. A Matteo Salvini va riconosciuta la capacità di aver fiutato, prima di ogni altro, le tendenze e i bisogni del nostro Paese; di aver capito in anticipo su tutti che è necessario oggi ricostruire una casa unitaria per la gente del ” buon senso”. Possiamo dire: obiettivo raggiunto. In Europa la Lega sarà più forte, anche per questo consenso straordinario”.