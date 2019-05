Fratoianni: “Risultato molto deludente”

«E’ andata male, il risultato è negativo, inutile girarci attorno. Molto al di sotto di quello che ci aspettavamo». Così Nicola Fratoianni leader della lista La Sinistra. «C’è un dato più rilevante che mi preoccupa ancora di più, l’impressione che sull’Italia e sull’Europa si allunghi un’onda nera non indifferente – ha aggiunto il segretario di Sinistra italiana (Si) e deputato di Liberi e Uguali (LeU) -. La destra complessivamente con Lega, Fdi e Forza Italia sfiora il 50 per cento, la destra xenofoba in Europa ha risultati non omogenei, ma inquietanti. Da oggi dobbiamo riflettere sul nostro risultato e ragionare su uno schema nuovo per costruire un’alternativa»