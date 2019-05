Traslocare in economia affidandosi ad una ditta è possibile!

Il trasloco è un’operazione che si può rivelare davvero insidiosa, specialmente se non si ha molto tempo a disposizione. Le cose da fare sono moltissime ed è praticamente obbligatorio organizzarsi, altrimenti si rischia si buttare via tempo ma anche denaro! In molti rinunciano a priori all’idea di affidarsi ad una ditta specializzata, perché sono convinti di potersi arrangiare in tutto. Quello che però tantissime persone non sanno è che esistono formule di traslochi economici che permettono di spendere pochissimo e usufruire di tutti quei servizi che comunque richiederebbero una certa spesa. Traslocare infatti non significa solamente imballare tutti gli oggetti negli scatoloni e liberare casa smontando i mobili ingombranti. Queste sono cose che se abbiamo tempo possiamo fare in completa autonomia. Poi però dobbiamo anche trasportarle presso la nuova abitazione e smaltire tutto quello che non serve più. È proprio a questo punto che l’aiuto di una ditta specializzata può rivelarsi preziosissimo.

Trasloco fai da te: conviene davvero? I costi extra da considerare

Scegliere di traslocare in completa autonomia in alcuni casi può essere una buona idea, ma la maggior parte delle volte si rivela un grande errore. Come abbiamo detto, le cose a cui pensare e da fare sono moltissime e spesso si tende a sottovalutare l’effettivo carico di lavoro. Inoltre, anche evitando di ingaggiare una ditta specializzata in traslochi bisogna mettere in preventivo alcuni costi e spesso alla resa dei conti si rivela più economico lasciare tutto in mano di professionisti qualificati. Le spese che in molti casi ci sono da sostenere in un trasloco fai da te sono le seguenti:

Noleggio di attrezzatura adeguata (montacarichi, piattaforme, ecc.) per trasportare i mobili ingombranti che non passano dal vano scale dai piani alti;

(montacarichi, piattaforme, ecc.) per trasportare i mobili ingombranti che non passano dal vano scale dai piani alti; Noleggio di un furgone per caricare tutte le cose e portarle presso la nuova abitazione;

per caricare tutte le cose e portarle presso la nuova abitazione; Affitto di un box per riporre i propri beni al sicuro (qualora la nuova casa non fosse ancora pronta per essere abitata).

A questo bisogna aggiungere il fatto che spesso e volentieri per poter seguire in toto un trasloco si è costretti a prendere qualche giorno di ferie o alcuni permessi per assentarsi dal lavoro. Molte operazioni devono essere fatte con la luce del giorno.

Trasloco economico: la soluzione migliore per risparmiare tempo e denaro

Le migliori ditte specializzate in traslochi offrono diverse formule, compreso appunto il servizio economico. Questo comprende esclusivamente le operazioni di trasporto e volendo di facchinaggio, mentre per quanto riguarda l’imballaggio ci dobbiamo arrangiare. Questa è una soluzione particolarmente conveniente: l’ideale se si vuole spendere il meno possibile. Il furgone infatti dovremmo affittarlo comunque, così come l’eventuale attrezzatura. Se però ci affidiamo ad una ditta specializzata possiamo ottenere un prezzo più basso comprendendo altri servizi.

Ormai sono moltissime le persone che optano per questa alternativa: le tariffe sono realmente vantaggiose e non vale proprio la pena perdere tempo durante un trasloco. Grazie ad una ditta possiamo contare sempre su qualcuno di esperto e in caso di imprevisti sappiamo che c’è sempre una soluzione a portata di mano.