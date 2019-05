Frosinone, in arrivo il Consiglio dei Giovani

Prosegue l’impegno dell’amministrazione Ottaviani nel settore delle politiche giovanili. Il Comune di Frosinone, mediante l’ufficio Europa, di cui è responsabile la dottoressa Valeria Nichilò, con la collaborazione del responsabile Ced, ing. Sandro Ricci, e con il coordinamento dell’assessore ai rapporti con la comunità europea e alle politiche giovanili, Cinzia Fabrizi, ha inviato richiesta di finanziamento per l’istituzione del Consiglio dei Giovani, risultando idoneo e quindi beneficiario del contributo previsto.

Nell’ottica di continuare a promuovere, dopo l’avvio del Forum dei giovani, la partecipazione delle nuove generazioni alla vita politica e amministrativa della comunità, l’amministrazione Ottaviani istituirà, quindi, il consiglio dei giovani, con la funzione, tra l’altro, di facilitare la conoscenza, da parte dei giovani, dell’attività e delle funzioni dell’ente locale, promuovere ed elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni, seguendo inoltre l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani, risorsa insostituibile della comunità, in ambito locale.

Le ragazze e i ragazzi di Frosinone, attraverso il Consiglio di giovani e, quindi, attraverso uno strumento deputato alla crescita del benessere individuale e della comunità, compiranno una serie di esperienze che ne accresceranno il senso di responsabilità e l’impegno a favore degli altri; il tutto, in un contesto in cui non mancheranno momenti di socializzazione e di protagonismo progettuale e creativo. L’obiettivo dell’amministrazione comunale, dunque, è quello di garantire e promuovere l’esercizio della cittadinanza attiva delle donne e degli uomini in giovane età e la loro autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni comunali.