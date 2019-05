Ponte Milvio, arriva “AniMIAMO i Mercati” con l’evento “dieci anni e +”

Il Mercato di Ponte Milvio aderisce alla settimana capitolina dei mercati rionali con la grande festa “dieci anni e +”, l’evento per festeggiare in grande stile il compleanno del mercato rionale. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con “Officine creative Roma” è per martedì 28 maggio dalle 17.30 nella piazzetta centrale del Mercato di Ponte Milvio, via Riano (ingresso libero).

Gli eventi

Gli eventi in cartellone sono molti e variegati, dalla presentazione del libro “Perché no? E altri racconti” di Vanni Picecco (autore di quartiere) al Mercato dei Piccoli, passando per l’elezione del “più figo di Ponte mollo”, concorso destinato agli amici a 4 zampe del rione. Riflettori puntati anche su “Chiacchiere e Progetti”, iniziativa sociale all’interno della kermesse, che implementa il Social Market destinato alle case famiglia.

AniMIAMO i Mercati

La giornata di martedì 28 maggio, dunque, si preannuncia rivoluzionaria per quel che riguarda la fruizione del mercato rionale: del resto è proprio questa la mission di “AniniAmo i Mercati”, l’iniziativa studiata su misura di ogni singolo mercato capitolino che, così come approvato in via sperimentale dalla Giunta, durante la quarta settimana di maggio vivrà un nuovo e innovativo modo di essere fruito dagli avventori, siano essi cittadini o turisti. L’idea alla base dell’iniziativa è quella di riuscire a coinvolgere tutti gli strati della società, comprese scuole e giovani, in un percorso che sia ludico, culturale, educativo e aggregante. Progetto ambizioso, dunque, ma di grande impatto e che getta le basi per quello che può diventare, senza dubbio, un appuntamento fisso amato da tutti.