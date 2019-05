A Napoli la prima edizione dell’ INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE

SETTE CITTÀ DEL MONDO OSPITERANNO LA PRIMA EDIZIONE DELL’ INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE. NAPOLI SCELTA IN EUROPA CON LONDRA E BUDAPEST Il 12 e 13 ottobre la rinnovata Piscina Felice Scandone ospiterà una delle tre tappe europee nella stagione inaugurale della International Swimming League (ISL) che vedrà in acqua alcuni tra i migliori nuotatori di tutto il mondo e numerose medaglie d’oro olimpiche. Negli Stati Uniti si svolgeranno gli altri quattro appuntamenti Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di Napoli Luigi de Magistris: “ Sarà un evento sportivo di altissimo livello e siamo felici che Napoli sia stata scelta tra le tantissime città di tutta Europa che si erano candidate. Ringrazio gli organizzatori di questa scelta che è maturata dopo i tanti incontri che abbiamo avuto in questi mesi assieme all’assessore allo sport Ciro Borriello. La nuova piscina Scandone, la cui ristrutturazione abbiamo fortemente voluto e seguito giorno dopo giorno, sarà un palcoscenico eccezionale per questi campioni e per questa “Champions League” del nuoto mondiale. “