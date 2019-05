Si terrà domenica 19 maggio, con partenza da Piazza Vittorio Veneto, la 27ª edizione di Pedalando per la Città. La manifestazione è organizzata dall’associazione Amici del Sacro Cuore e promossa dall’amministrazione comunale. Il percorso della pedalata in bicicletta, interamente chiuso al traffico, sarà di circa 12 km. Alle ore 9 in Piazza Ferrovia in programma il raduno dei partecipanti, la partenza è fissata per le ore 10.