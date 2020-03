Pneumatici moto, l’incuria incrementa il numero di incidenti

Il grande mondo del web ultimamente offre soluzioni d’acquisto in quasi tutti i campi merceologici, non ultimi quelli dei pneumatici per moto. Ad esempio il sito raggiungibile all’indirizzo internet www.oponeo.it è uno dei migliori per la vendita di ruote delle migliori marche per tutte le tipologie di mezzi. Tutto avverrà online con grande convenienza per la clientela, stante che spesso sono presenti offerte particolari che permettono l’acquisto di ruote a prezzi estremamente scontati. Su Oponeo.it sono presenti oltre a ruote per macchine e accessori per quest’ultimi (cerchioni, catene da neve etc.), anche una vasta selezione di pneumatici per moto. Il catalogo online si può trovare a questo indirizzo https://www.oponeo.it/pneumatici-moto. Da sottolineare che tale tipologia di coperture è quella che più spesso va controllata, soprattutto perché una moto con pneumatici non ottimali fa aumentare in maniera sostanziale il rischio caduta del motociclista.

L’utilizzo delle motocicletta d’altronde nell’ultimo decennio ha visto un aumento sostanziale, secondo e ultime stime in almeno una famiglia su due è presente una motocicletta, uno scooter o un “cinquantino”. Essi a volte hanno una funzione sostitutiva della macchina, permettendo gli spostamenti in tutti i periodi dell’anno. Basti pensare, ad esempio, come a volte l’utilizzo dei motorini sia ad uso esclusivo dei figli visto che con il “cinquantino” i ragazzi vanno a scuola, si divertono e su di esso spesso passano intere giornate.

La grande penetrazione dell’utilizzo delle moto ha portato ad un aumento considerevole degli incidenti, le stime dell’Istituto di Statistica in tale contesto sono chiarissime e riportano una media di oltre ottantamila incidenti l’anno a carico di utilizzatori di motocicli. Ancora più preoccupante il numero di decessi con almeno mille casi di morte violenta in seguito ad incidente con una due ruote. Allo stato attuale non ci sono statistiche sulle cause di tali incidenti, ma gli addetti ai lavori sono concordi nell’affermare che in molti incidenti essa è da imputare alla scarsa cura delle coperture, sia anteriori che posteriori.

Spesso infatti il motociclista presta la massima attenzione alla sua motocicletta, tutto di essa è perfetta meno le ruote. I pneumatici invece, come su tutti i mezzi a motore, rivestono una funzione importantissima, basti pensare che sono l’unico punto di contatto tra la moto e l’asfalto. Una non perfetta manutenzione della ruota o ancora peggio una ruota rovinata nel battistrada o nelle spallette aumenta considerevolmente il rischio per il centauro.

Molti sono i fattori da prendere in considerazione quando si parla delle ruote, si va dal camminare mantenendo la giusta pressione della copertura, all’evitare colpi che possano compromettere la tenuta delle gomme, alla vetustà della ruota che ne inficia non solamente la capacità di frenata ma anche la tenuta della camera d’aria. Discorso diverso il cosiddetto “chunking”, ossia il distacco di brandelli, il danno provocato sia dall’alta temperature che da un uso esasperato del freno è pericolosissimo, in tale contesto una gomma che presenta una lesione da “chunking” va immediatamente cambiata.

Abbiamo visto che tante possono essere le problematiche che portano all’usura di un pneumatico per moto, ma abbiamo anche visto come esse siano importantissime per salvaguardare la sicurezza del motociclista, il consiglio è quelle di controllare periodicamente lo stato delle gomme, in caso di incertezza è meglio investire qualche centinaio di euro per la sostituzione delle coperture invece che correre il rischio che esse siano la concausa di un eventuale caduta.