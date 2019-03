Tavolo di riforma della legge notarile

Nella giornata di ieri si è svolta la riunione di insediamento del Tavolo Istituito presso il

Ministero di Giustizia avente ad oggetto la riforma della Legge Notarile. Il Tavolo di concertazione presenta particolari profili di interesse in quanto, lungi dall’assumere carattere autoreferenziale, vede la partecipazione propositiva oltre che dei Notai delle parti sociali, ossia dei rappresentanti delle diverse categorie che quotidianamente ed ordinariamente con i Notai si interfacciano.

Il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, più autorevole organo consultivo in tema di politica consumerisitica nazionale ed europea, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ha designato, tra i due esperti, l’Avv. Giuseppe Sorrentino , Vicepresidente dell’Asso-Consum , a rappresentare i diritti e gli interessi dei cittadini nel delicato procedimento di riforma della legge notarile.

Obiettivo primario, a quanto dichiarato dall’avv. Giuseppe Sorrentino, è che il necessario procedimento di innovazione e semplificazione della professione notarile si compia anche attraverso un innalzamento delle tutele previste per il cittadino, sia nella fase precontrattuale che in quella contrattuale.

E’ indispensabile, sottolinea l’avv. Giuseppe Sorrentino , considerata la funzione sociale che i Notai sono chiamati a svolgere nonché il ruolo di equilibratore sociale che gli stessi con meritevole fierezza hanno rivendicato, che la riforma auspicata rafforzi gli obblighi informativi e di trasparenza, sia con riguardo alla natura e tipologia del servizio reso oltre che ai costi dello stesso; tanto anche al fine di assicurare l’uniformazione su tutto il territorio nazionale di elevati standard di qualità.