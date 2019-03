Karim, dal film Stromboli – Terra di Dio ideato dalla barlady Ilaria Bello

DRINK: KARIN

(ispirato al film “Stromboli – Terra di Dio”, di Roberto Rossellini, 1950)

BARLADY: Ilaria Bello del Talea di Torvaianica (Roma)

INGREDIENTI:

6 cl rum Don Papa

3,5 cl succo fresco di agrumi – limoni e arance tarocco di Sicilia

2 cl sciroppo di miele delle colline Siciliane

3 dash Talea bitter mix n°3

Velluto ai fichi d’India realiZzato con Fabbri ‘Aria e velluto’ e Simple ai Fichi d’India

Bicchiere: coppetta cocktail vintage

PREPARAZIONE:

Versare il succo, lo sciroppo di miele, il bitter e il rum Don Papa in uno shaker. Agitare energicamente e versare, filtrando, in una coppetta cocktail vintage. Finire con un velluto ai fichi d’india (ottenuto con Fabbri “aria e velluto” e “Simple ai fichi d’india”).

ISPIRAZIONE:

Drink ispirato al film Stromboli – Terra di Dio uno dei capolavori di Rossellini che vede per la prima volta protagonista in un suo film la bellissima Ingrid Bergman. Ambientato nell’isola di Stromboli, racconta la sofferenza di Karin ad adattarsi ad un luogo cosi magnifico e così impervio, e alla vita con un marito-padrone. Karin tenta la fuga, scappando sulla vetta del Vulcano, passando per un sentiero che venne tracciato apposta per girare le scene del film. Si può percorrere ancora oggi, per rivivere la magia di un luogo così speciale e, ad accompagnare il cammino, si possono vedere ai bordi del sentiero le pale piene di fichi d’India che, con il loro colore, ravvivano un paesaggio primordiale.