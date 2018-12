Frosinone, affido familiare: dona un sorriso a un bimbo

La giunta Ottaviani ha approvato l’istituzione di un elenco di famiglie affidatarie nell’ambito del progetto denominato “Dona un sorriso a un bambino”, a cura del Servizio Sociale dell’Ente, coordinato dall’assessore Massimiliano Tagliaferri. “L’affidamento è un intervento temporaneo di aiuto e sostegno che si attua per sopperire al disagio o alla difficoltà di un bambino e della propria famiglia che, momentaneamente, non è in grado di occuparsi delle sue necessità affettive, di accudimento ed educative – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – È una misura, dunque, che rappresenta un’importante risorsa, in una logica preventiva di assunzione di responsabilità ai bisogni dei minori e di solidarietà familiare. L’obiettivo prioritario dell’avviso pubblico emanato dal Comune di Frosinone è favorire l’affidamento familiare e la definizione di un elenco di famiglie e soggetti valutati idonei, anche relativamente a coppie conviventi da almeno 3 anni, allo scopo di prevenire l’istituzionalizzazione dei minori con contesto familiare a rischio. In questo modo, l’amministrazione intende sostenere, concretamente, quelle famiglie che, nel territorio comunale, vivono temporanee situazioni di disagio e i bambini che hanno bisogno di trovare un ambiente sereno ed equilibrato per la propria crescita. Nel medesimo tempo, naturalmente, in tale contesto resteranno centrali i legami con la famiglia d’origine del minore, con la quale sarà affrontato un percorso mirato per valutare la possibilità del rientro del bambino. La promozione dell’affidamento ha come obiettivo – ha concluso – la piena realizzazione del diritto dei più piccoli a vivere in famiglia, attraverso la diffusione di una cultura della solidarietà e della sensibilità sociale nei confronti dei bambini e delle famiglie in difficoltà”. Possono fare richiesta di inserimento nell’Elenco coppie, coniugate o di fatto con o senza figli, oltre che persone singole. Le famiglie e le persone disponibili all’accoglienza dì minori potranno presentare richiesta, su apposito modello, per l’affidamento di uno o più minori, per alcune ore della giornata (diurno) o di prima emergenza (ovvero per i casi, eccezionali, in cui è necessario che il bambino, spesso neonato, sia affidato, con provvedimento urgente del giudice e per un tempo limitato, a famiglie idonee e disponibili in attesa delle decisioni definitive). Ai soggetti ritenuti idonei, i servizi garantiranno gli interventi informativi e formativi necessari, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni del terzo settore e del Tribunale per i Minorenni. In caso di successiva attuazione dell’affido, a seconda della sua tipologia e modalità, e sulla base del progetto concordato con i Servizi competenti, gli affidatari dovranno essere in grado di assicurare al bambino o all’adolescente il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. È previsto un contributo economico agli affidatari secondo le disposizioni e le linee guida della Regione Lazio.

La domanda di inserimento nell’Elenco, compilata utilizzando l’apposito modello disponibile presso lo Sportello della Famiglia del Comune, sito in Via Fabi (ex Mtc), o scaricabile dal sito internet www.comune.frosinone.it, dovrà pervenire con raccomandata A/R, a mezzo PEC (pec@pec.comune.frosinone.it) o recapitata personalmente al seguente indirizzo: Comune di Frosinone – Ufficio di Protocollo Generale – Piazza VI Dicembre, 03100 – Frosinone.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi alla Segreteria del Settore Servizi Sociali, oppure allo Sportello per la Famiglia in via Armando Fabi, nei seguenti giorni e orari: lunedì e mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30; venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30. È possibile inoltre contattare il personale del servizio ai seguenti numeri e indirizzi e-mail: rossana.paniccia@comune.frosinone.it (0775/2656214); anna.galassi@comune.frosinone.it (0775/2656462); lidia.lupo@comune.frosinone.it (0775/2656460).