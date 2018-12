Frosinone, nuovo parcheggio nell’area Scalo

La giunta comunale, nell’ultima seduta, ha approvato l’atto di indirizzo per la trasformazione urbanistica dell’area “ex Frasca”, a seguito della quale sarà possibile procedere alla realizzazione di un’infrastruttura a servizio della Stazione Ferroviaria dal Settore Sud Est della città, anche in considerazione della prossima realizzazione del nuovo polo commerciale che prenderà il posto dell’ex stabilimento Permaflex, della nuova viabilità di accesso a Corso Lazio e della vicinanza del casello autostradale.

L’amministrazione Ottaviani, con l’obiettivo di riqualificare il tessuto urbano e di elevare la qualità degli standard delle infrastrutture viarie e tecnologiche di proprietà pubblica, procedendo inoltre alla ricucitura delle zone di confine tra la città di Frosinone e i comuni del circondario, sta adottando, in questi giorni, i provvedimenti amministrativi per dare esecuzione al protocollo di intesa sottoscritto con FS Sistemi Urbani, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. (FS) e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (RFI). Tra le aree individuate dal piano di riqualificazione, è stata inserita anche quella denominata “ex Frasca” che – previa approvazione della variante urbanistica puntuale di trasformazione dalla destinazione del PRG vigente – sarà messa a disposizione quale area per il parcheggio dei numerosi pendolari e dei viaggiatori che, quotidianamente, utilizzano lo scalo del capoluogo, con la creazione di circa 300 nuovi posti auto. La trasformazione dell’area ex Frasca, è, dunque, strategica, nell’ottica della ricucitura tra il quartiere di Colle Timio e il resto del capoluogo, tenendo conto del progetto di pedonalizzazione di Piazzale Kambo e di valorizzazione delle volumetrie esistenti vincolate dalla Soprintendenza. L’amministrazione Ottaviani, inoltre, nell’ambito del nuovo concept di assetto del territorio portato avanti sin dalla prima consiliatura, intende mettere a sistema gli interventi riguardanti lo Scalo e quelli di recupero urbanistico ed edilizio dell’ex complesso Permaflex. A tale scopo, è stato attivato il procedimento di variante urbanistica per il cambio di destinazione d’uso dell’area ex Permaflex, da produttivo a commerciale. Il privato, dunque, ha confermato la propria volontà di voler proporre, come opera compensativa di pubblico interesse, la realizzazione dell’infrastruttura sull’area “ex Frasca”, da trasferire, dopo le necessarie lavorazioni, nella titolarità dell’amministrazione comunale di Frosinone. Da parte sua, invece, la Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato, ha ribadito la propria disponibilità ad avviare la progettazione degli interventi di propria competenza nel corso dell’annualità 2019 e a completare i lavori entro il 2021 per l’importo complessivo di € 5.850.000,00 nel rispetto del Programma di Riqualificazione delle periferie sottoscritto. La giunta Ottaviani, dunque, ha deliberato l’attivazione delle procedure volte all’adozione dei provvedimenti per la necessaria trasformazione urbanistica dell’area denominata “ex Frasca”, nel nuovo grande parcheggio, a servizio sia dei pendolari che dell’utenza locale.