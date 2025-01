Cisterna di Latina, impianto sportivo di San Valentino: altri 212mila euro dalla Regione

Nuovo finanziamento pubblico per gli impianti sportivi del quartiere San Valentino di Cisterna. La Regione Lazio ha infatti concesso al Comune un contributo di 212.787 euro per il secondo lotto dei lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo.

I fondi in questione

I fondi in questione rientrano nell’ambito dei finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche per particolari motivi di urgenza o problematiche sociali. Il progetto aveva già ottenuto, partecipando al bando Sport e periferie 2020 della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per lo sport, 700mila euro per il primo lotto degli interventi di “Riqualificazione ed adeguamento del centro sportivo quartiere San Valentino” predisposto dall’architetto Paolo Valeri. L’importo complessivo per portare a termine la ristrutturazione degli impianti ammonta a 2.229.003 euro, in parte finanziata con fondi pubblici e la restante a carico dell’amministrazione comunale. Attualmente sono stati aggiudicati e lavori ed è di prossima realizzazione il primo lotto che riguarda il campo sportivo e la pista di atletica circostante mentre l’ulteriore lotto prevede il ripristino funzionale della tribuna esistente, della tensostruttura polifunzionale, l’adeguamento e ripristino degli spogliatoi, l’installazione di impianto fotovoltaico e delle sistemazioni esterne

La realizzazione di questo massiccio intervento

«La realizzazione di questo massiccio intervento – sottolineano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Santilli – si inserisce in un quadro più ampio di profonda riqualificazione di una delle aree densamente popolate del nostro territorio comunale, un quartiere che l’amministrazione intende dotare di strutture e servizi per elevare la qualità della vita dei residenti. L’impianto sportivo che stiamo provvedendo a ristrutturare e ampliare è la dimostrazione della volontà di intervenire sul territorio laddove c’è bisogno: il progetto – concludono – viaggia in questa direzione tanto che ha ottenuto, oltre a quelli precedenti, altri finanziamenti pubblici che ci consentiranno di portare a termine l’opera».