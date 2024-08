Latina: piano di Zona Saraceno, il sì del consiglio comunale

Il Consiglio comunale ha approvato oggi, con voti tutti favorevoli e una sola astensione, la presa d’atto della mancata presentazione di osservazioni sul piano di zona Saraceno, località Gionchetto.

Delibera

“Il Piano di zona Saraceno – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio – era stato adottato con delibera di Consiglio comunale del 2014 ed era stato trasmesso a tutti gli enti competenti per i pareri e poi pubblicato per le eventuali osservazioni. Oggi il Consiglio comunale, a distanza di dieci anni dall’avvio dell’iter, prendendo atto dell’assenza di osservazioni ha sbloccato uno strumento che andrà a beneficio sia dell’area a ridosso della strada del Saraceno che del quartiere Gionchetto, con un intervento di edilizia convenzionata pubblica utile a soddisfare le esigenze abitative primarie dei nostri cittadini. Non si tratta di un allargamento della periferia, ma di un vero e proprio ‘borgo urbano’, con un progetto che prevede viali e aree pedonali che privilegiano rapporti vivibili e di vicinato”.

Progetto molto bello

“Parliamo di un progetto molto bello – ha proseguito l’assessore Muzio – che prevede una piazza al centro della realizzanda lottizzazione, quale intervento di edilizia pubblica convenzionata, per favorire l’aggregazione, spazi destinati a servizi collettivi facilmente raggiungibili con aree pedonali oltre ad una grande area verde che possa soddisfare le esigenze per il tempo libero dei cittadini”

“Con la delibera approvata oggi – ha concluso l’assessore Muzio – potremo procedere alle fasi successive di approvazione definitiva del piano di zona, ricordando che la competenza ora è interamente del Comune, in virtù della delega urbanistica frutto della convenzione con la Regione Lazio”.