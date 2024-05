Latina, Ripascimento: ok al progetto

La giunta del sindaco Matilde Celentano, su indirizzo dell’assessore all’Ambiente Franco Addonizio, ha approvato oggi il progetto definitivo delle opere di ripascimento morbido finanziate dalla Regione Lazio con un contributo di 200.000 euro.

Intervento

L’intervento, progettato dai professionisti incaricati, prevede il prelievo della sabbia accumulata sul lungomare per essere redistribuita nei tratti maggiormente sottoposti all’attività erosiva.

“La delibera licenziata oggi – ha affermato l’assessore Addonizio – rappresenta l’ultimo passo di un complesso iter burocratico. L’intervento, che inizierà a breve, rientra nel più ampio ‘Programma generale per la difesa e la ricostruzione dei litorali’ stabilito dalla Regione Lazio. Il Comune di Latina è in attesa del parere Via per il progetto più esteso di tutela della costa, un intervento di 6,5 milioni di euro, di cui un milione proveniente da risorse comunali”.

Progetto

“Il progetto approvato oggi dalla giunta – ha aggiunto l’assessore alla Marina e al Demanio Gianluca Di Cocco – consentirà da una parte un primo intervento di salvaguardia della costa e dall’altra di migliorare la qualità dei servizi alla balneazione. Un ulteriore passo avanti per il rilancio del Lido, che merita tutta l’attenzione possibile e alla quale l’Amministrazione comunale tiene molto. L’auspicio è che da ora in poi ci sia una maggiore attenzione per questo territorio da parte di tutti gli interessati. Un territorio da non dimenticare ma da valorizzare, viste le sue grandi potenzialità”.