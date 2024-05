Frosinone, presentato il Corso di Laurea Magistrale in Banca e Finanza

Nell’aula consiliare del Comune di Frosinone è stato presentato il Corso di Laurea Magistrale in Banca e Finanza, che verrà attivato a partire dal prossimo anno accademico presso il Polo Didattico di Frosinone dal Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Presenti il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, il Rettore Marco Dell’Isola, con i professori Andrea Moretta, Maria Fedele, Vincenzo Formisano, Enrica Iannucci, Michele Grimaldi e Marco Greco.

Impegni presi rispettati

“La presentazione del corso odierna mostra, una volta di più, come siano stati rispettati gli impegni presi nel programma amministrativo illustrato due anni fa, coinvolgendo istituzioni di formazione universitaria come quella di Cassino e del Lazio meridionale, asset di valore inestimabile del nostro territorio, per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta del mondo del lavoro. Ringrazio il magnifico Rettore, prof. Dell’Isola – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – per aver costruito, insieme, questo percorso molto impegnativo per poter individuare le materie di studio più utili per il nostro contesto sotto il profilo dell’eccellenza dell’offerta formativa, con percentuali altissime di job placement. In particolare, i laureati del corso di laurea magistrale in banca e finanza costituiranno delle figure altamente qualificate, richiestissime da imprese di ogni dimensione, pubbliche e private, oltre che dagli istituti di credito. L’attivazione di questo corso non solo andrà ad accrescere un’offerta formativa di altissimo livello quale quella già messa in campo dall’Università di Cassino e del Lazio meridionale, che primeggia ormai nei diversi ranking a livello nazionale, ma testimonia l’intento sinergico, da parte dell’ateneo e della città, di far crescere ulteriormente e rendere ancora più attraente il polo didattico di Frosinone che, come sottolineato dal Rettore stesso, non costituisce un luogo ‘periferico’ ma un vero e proprio centro di eccellenza per la formazione e per il futuro professionale dei giovani”.