Fiumicino, approvato il nuovo piano comunale di protezione civile

Approvato il Nuovo Piano Comunale di Protezione Civile della Città di Fiumicino, frutto di un’attenta valutazione dei rischi presenti sul territorio.

Il documento precedentemente in vigore

“Il documento precedentemente in vigore, è stato riveduto e riformulato da esperti professionisti, che hanno tenuto conto delle ultime indicazioni provenienti, sia dalla Regione Lazio che dal Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio. – è quanto dichiarato dalla Comandante del corpo di Polizia Locale di Fiumicino, Daniela Carola – Il Nuovo Piano è stato elaborato con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza per tutti i cittadini; le sue linee guida forniscono indicazioni su come affrontare situazioni di emergenza e calamità naturali al fine di minimizzare i rischi per la popolazione.

Invito pertanto i cittadini ad informarsi e a prendere visione del Nuovo Piano,che a breve verrà caricato sul sito istituzionale del Comune di Fiumicino nella sezione dedicata alla Protezione Civile.