Natale 2023 a Fiumicino, 8 dicembre al via gli eventi con l’accensione delle luminarie

“Quest’anno il Natale a Fiumicino sarà ricco di eventi patrocinati dall’Amministrazione Comunale. Vogliamo esaltare le bellezze della nostra città perché diventi una vetrina per tutto il territorio. Vestiremo Fiumicino a festa, proponendo un’ atmosfera magica che attragga le persone e stimoli il turismo, incentivando le visite nel nostro Comune”. Con queste parole il Sindaco Mario Baccini introduce l’inaugurazione del programma di festività natalizie che vedrà, il giorno 8 dicembre alle ore 17.00, in Via Torre Clementina (nei pressi della Locomotiva antica), il momento d’avvio con l’accensione delle luminarie, nei luoghi più caratteristici e significativi di tutto il territorio. Durante la manifestazione il Sindaco e gli assessori, illustreranno la programmazione.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare

8 DICEMBRE

FIUMICINO: ore 17 Cerimonia d’accensione delle Luminarie su Via Torre clementina (altezza locomotiva) alla presenza del Sindaco, Assessori e Consiglieri.

FIUMICINO: Tra l’8 ed il 10 dicembre sarà allestito ed inaugurato, dalla Pro Loco di Fiumicino, un presepe artistico, realizzato dentro una teca e posto sul marciapiede sotto l’orologio del palazzo comunale in via Torre Clementina.

FIUMICINO: evento benefico: “Un Natale di Cuore”; organizzato dall’Associazione Acis alle ore 10.00, presso la Stazione Marittima di Piazzale Molinari a Fiumicino.

ARANOVA Dalle ore 16, presso il centro La Tartaruga, l’associazione Crescere Insieme mette in scena “La magia del Natale ad Aranova!”, patrocinata dal Comune, con animazione per bambini, musica, letterine per Babbo Natale e tanto altro.

FOCENE: Dalle 9, la seconda edizione de “I Mercatini di Natale” alla polisportiva di FOCENE su iniziativa dell’Atletico Focene, con l’addobbo dell’Albero di Natale (che sarà acceso alle 17), la consegna delle letterine a Babbo Natale, la partita amichevole Atletico Focene-Ss Lazio 2015/16, ed un chorus con canti natalizi alle 11.30. Saranno presenti il Nuovo Comitato Cittadino di Focene (con uno stand di articoli natalizi) e l’ “ACR Chorus”, diretto da Antonino D’Amico, che si esibirà alle 11.30 con brani popolari e natalizi.

FREGENE – MACCARESE: Evento organizzato dalla Pro Loco di Fregene Maccarese. Dalle 10 alle 13, presso la Biblioteca dei Piccoli di Maccarese, la Regina dei Ghiacci consegnerà ai bambini la letterina e la matita magica per scrivere a Babbo Natale. Sarà decorato l’ Albero con letture animate, anche in inglese.

TESTA DI LEPRE: Alle ore 10:30 addobbo dell’ Albero di Natale e invio letterine

9 DICEMBRE

Parco Commerciale DA VINCI, arrivano gli Artisti di strada della Rambla di Barcellona, per la prima volta in Italia e famosi in tutto il mondo.Sono nove i mimi figuranti che si esibiranno in una passeggiata colorata e interamente gratuita. Si esibirà Tree of the Wishes, l’albero dei sogni: Da non perdere poi l’esperienza con il fumetto in 2D, con Burning Man o con il Living painting rider.E ancora la motocicletta invisibile, l’incontro con il robot di latta parlante e la bellissima statua umana di Gaudi e Monet che ha vinto il primo premio al Festival Internazionale delle Statue del 2023.

10 DICEMBRE

FIUMICINO: dalle 10 alle 19 la Pro Loco organizza il Mercatino di Natale sul tratto centrale di Via di Torre Clementina (Borgo Valadier).

FIUMICINO: Half Maraton ore 8:45 partenza Viale Danubio.

FREGENE: Inaugurazione alle 18.30 (ma presente dall’8 dicembre all’8 Gennaio), del tradizionale e suggestivo Presepe artistico del Villaggio dei

pescatori, realizzato a cura di Tommaso Campennì, Leone Campennì e Maurizio Sgnaolin. Con il passare degli anni, è diventato un’istituzione per la località, attraendo bambini e famiglie di tante zone limitrofe e anche della vicina capitale. Questa volta il presepe viene realizzato, per il decimo anno, con delle misure mai proposte fino ad ora, 11 metri di lunghezza per due di larghezza.

14 DICEMBRE

FIUMICINO: ore 17:00 al Centro Catalanisi terrà il Laboratorio teatrale Integrato organizzato dell’associazione “Insieme con i disabili Odv” che proporrà lo spettacolo “Ritorno al Centro”.

15 DICEMBRE

FIUMICINO: alle 18.30, il Concerto di Natale della Banda Musicale della Pro Loco di Fiumicino, presso la parrocchia S. Maria Stella Maris.

FIUMICINO: dal 15 al 24 dicembre mercatini a cura dell’Amministrazione Comunale su Via Torre Clementina.

TORRIMPIETRA: “Temi natalizi” a cura della Scuola materna di Torre in Pietra che, insieme ai ragazzi del catechismo, presso la palestra della Chiesa,consegneranno le letterine per Babbo Natale. Via Francesco Marcollini ,26 ore 15

16 DICEMBRE

FREGENE-MACCARESE: Nei giorni 16 e 17 dicembre l’Infopoint della Proloco si trasformerànella casa di Babbo Natale, che incontrerà i bambini e offrirà loro un dono. Nelle stesse date, durante la mattinata, Francesco Divisoperzero, racconterà le fantastiche storie di Natale e dalle 14 alle 17 pop corn e zucchero filato per tutti. Il parcheggio adiacente l’infopoint della Proloco ospiterà un mercatino di artigianato a cura dell’associazione FreeMac.

FREGENE:

Il 16 o 17 dicembre (in base al meteo), presso lostabilimento “Sogno del mare”, Marco Geracitano organizza “I babbi Natale”; in Super genitori e ragazzi.

TORRIMPIETRA:

dalle 16 alle 17.30 laboratorio teatrale in compagnia di Cristina ( fascia di età 6-12 con prenotazione obbligatoria) e laboratorio di scrittura per la latterina di Babbo Natale. Presso Via Francesco Marcollini, 26

17 DICEMBRE

PASSOSCURO: dalle 10:00 in scena, in piazza Villacidro, “Natale a Passoscuro”, a cura della Pro Loco che prevede un tipico Mercatino natalizio, animazione e la premiazione di un contest fotografico.

MACCARESE: ore 17:00 concerto di Natale preso il Castello di San Giorgio, organizzato dalla Maccarese S.p.A..

TORRIMPIETRA: dalle 16 alle 18 Festa di Natale con spettacolo teatrale, gare delle torte e raccolta letterine. Via Francesco Marcollini,26

20 DICEMBRE

MACCARESE: alle 16.30, presso la Casa della Partecipazione, di scena la scuola di musica con “La pantera rosa”, diretta da Carmelo Iorio, il Coro degli alunni della scuola primaria diretto da Cristina Longobardi, il coro giovane, con ragazzi dai 10 ai 14 anni, di “AltroCanto Young”; diretto da Emiliano Ciardulli.

21 DICEMBRE

FIUMICINO: Presso il parco Bozzetto in via dell’Ippocampo, l’associazione comprensorio Pesce Luna proporra’ “Natale in Danza Fiumicino” , patrocinato dal Comune.

Appuntamento con le scuole di danza del Comune di Fiumicino (Mille luci Sporting center, New Free Dance, Teatro Traiano scuola d’Arte, Thru Ballet e Ylenia C’entra Studio Danza) ed il mercatino di Natale ( chi vuole esporre i suoi lavori è completamente gratuito).

Non mancheranno panini con la salsiccia, Hamburger, wurstel, verdure, patatine, e tante sorprese.

23 DICEMBRE

FREGENE: alle 18, nella chiesa dell’Assunta concerto de “Insieme Harmonico”,diretto da Pietro Rosati. Al termine, nella sala dell’oratorio,previsto un rinfresco organizzato dalla Biblioteca Pallotta di Fregene.

TESTA DI LEPRE: ore 16:00 Slitta Babbo Natale con consegna regali. Ore 19:00 Concerto in chiesa con i cori natalizi.

26 DICEMBRE

TESTA DI LEPRE: 16:30 Presepe Vivente nei Viali del Borgo.

5 GENNAIO

FREGENE: Venerdì 5 gennaio, alle 10.30, presso la Biblioteca dei Piccoli di Maccarese, Francesco Divisoperzero racconterà le magiche storie della Befana.

MACCARESE: dalle ore 16, al Castello di S.Giorgio, la Maccarese S.p.A. proporrà la tradizionale Festa della Befana, con lo “scalo tecnico”; della

Vecchina: i bambini incontreranno il Mago Willy. Previsti giochi nei Giardini del Castello e le calze con i dolci.

MACCARESE: Presso la parrocchia Sant’Antonio di Maccarese, alle 17, la S. Messa ed alle 18 il tradizionale grande falò per bruciare “la Vecia”;. Panini bibite e musica per tutti e la Befana consegnerà i dolcetti per i più piccoli.

6 GENNAIO

FIUMICINO: la tradizionale Festa della Befana di Fiumicino, dalle 10.30 alle 18, in piazza G. B. Grassi, con un mercatino su Via Torre Clementina (Borgo Valadier), organizzata dalla Pro Loco di Fiumicino.

TESTA DI LEPRE: 16:00 Prese Vivente nei Viali del Borgo. Ore 19:30 il Falò della Befana.

Inoltre FINO AL 31 dicembre

DA VINCI: I Presepi di San Gregorio Armeno. Gli artigiani espongono e vendono le statuine più famose del mondo ricreando un’atmosfera unica, in collaborazione con Le Botteghe di San Gregorio Armeno e con il patrocino del Comune di Fiumicino.