Firenze, corsi di ristorazione finanziati per disoccupati

La Regione Toscana ha approvato e inserito nel catalogo Just in Time 4 corsi di breve durata, proposti dall’Agenzia Formativa Comune di Firenze per:

1) Servizio catering / banqueting e accoglienza del cliente (55 ore)

2) Corso di caffetteria per baristi (58 ore)

3) Corso di cocktail per barman (48 ore)

4) Preparazione di cibi freddi e rigenerazione a caldo (50 ore)

I corsi, realizzati in collaborazione con professionisti ad alta specializzazione del settore, si svolgeranno presso il Centro di Formazione Professionale – Via Assisi 20 Firenze.

Calendari e orari saranno concordati successivamente.

OBIETTIVO

L’obiettivo specifico di tali percorsi formativi è quello di soddisfare le richieste delle imprese che necessitano di professionalità specifiche da immettere nel mondo del lavoro, intervenendo tempestivamente con l’individuazione di personale che necessita di colmare vuoti formativi oppure di diversificare o accrescere le competenze di base in modo da facilitare l’incontro domanda/offerta di lavoro, mediante l’acquisizione delle competenze mancanti per il profilo professionale individuato e necessarie all’avvio del rapporto di lavoro.

L’azienda fa presente la propria necessità di personale al Centro per l’Impiego, indicando anche la tipologia di contratto tra le seguenti:

•a tempo indeterminato, incluso contratto di apprendistato (full time o part time);

•a tempo determinato (durata minima 6 mesi)

il Centro per l’Impiego attiva le procedure per l’incontro domanda/offerta.

Sostegno

A seguire il soggetto ritenuto più idoneo dall’azienda, viene formato appositamente dall’Agenzia Formativa, mediante corsi finanziati interamente con voucher

Ai corsi si può accedere con voucher formativi finanziati dal Programma Regionale Toscana – Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027, presentando domanda di candidatura presso i Centri per l’Impiego. I voucher sono destinati a persone in possesso di tutti i requisiti richiesti (vedi volantino allegato)

Per maggiori informazioni Tel. 055/ 229510-2207373

mail: cfp.rt@comune.fi.it