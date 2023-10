Taxi Roma, D’Amato: “Subito nuove licenze, situazione insostenibile”

“Roma non può più attendere, è necessario aumentare immediatamente le licenze dei Taxi, ne servono almeno duemila prima dell’anno Santo, come richiesto anche dal gruppo di Azione in Campidoglio.

La situazione è diventata insostenibile

La situazione è diventata insostenibile, tutta a danno dei cittadini e dei turisti. E’ fondamentale che l’amministrazione comunale di Roma, anche attraverso i poteri commissariali per il Giubileo, proceda velocemente e senza indugi all’aumento del numero delle licenze, questo consentirebbe sia di migliorare il servizio sia di creare nuovi posti di lavoro. Tutte le soluzioni finora adottate sono state fallimentari, a partire dalla cosiddetta doppia guida.

Il Sindaco Gualtieri deve dare subito dei segnali forti, le soluzioni a metà non vanno bene”. Lo ha dichiarato il Consigliere della Regione Lazio e responsabile Welfare della Segreteria Nazionale di Azione, Alessio D’Amato.