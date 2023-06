Frosinone, progetto Indaco, Mastrangeli: “Contrastare i fattori che ledono il diritto alla salute”

“I dati del progetto Indaco, presentati ieri nel corso dell’iniziativa della Asl di Frosinone, indicano una stretta correlazione tra mortalità per cause respiratorie e tumorali in coloro che risiedono nel Sin Valle del Sacco – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – Il progetto, coordinato dal Dipartimento di Epidemiologia del SSR del Lazio, getta ulteriore luce sulla tematica che è da tempo al centro dell’agenda degli interventi dell’amministrazione comunale del capoluogo. Interventi, questi, frutto di un programma globale teso alla riduzione delle polveri sottili e delle malattie ad esse connesse, con l’obiettivo di agire nel campo della prevenzione e anche, concretamente, con l’adozione di misure per tutelare la salute della collettività, di adulti e bambini.

Risultanze

Le risultanze del progetto Indaco, purtroppo, non fanno che corroborare i dati, allarmanti, già da tempo attenzionati nella nostra città in relazione alla presenza di neoplasie, malattie polmonari e cardiovascolari. Una città, la nostra, che possiede un altissimo tasso di motorizzazione e nella quale, dunque, si privilegia l’uso dell’auto privata per gli spostamenti. Certo, in questo quadro va anche considerata la particolare conformazione orografica del nostro territorio, chiuso tra i Monti Lepini e i Monti Ernici, che comporta un minor ricambio di aria, con il conseguente ristagno di polveri. I dati epidemiologici riguardanti il nostro territorio, però, devono rappresentare una ulteriore spinta affinché si adottino delle misure concrete di contrasto all’inquinamento e, dunque, alle patologie ad esso correlate. Per questo, da cittadini e soprattutto da amministratori, non possiamo fermarci alla mera presa di consapevolezza di dati, numeri e statistiche, ma dobbiamo fare tutto quello che è in nostro potere per contrastare efficacemente i fattori che ledono il sacrosanto diritto alla salute di tutti noi, di adulti e di bambini. L’amministrazione, in tal senso, ha previsto interventi significativi nell’ambito della mobilità sostenibile, come le nuove piste ciclopedonali e ciclabili e i parcheggi interscambio, passando per le diverse infrastrutture in fase avanzata di progettazione e per implementare il sistema di trasporto alternativo all’auto privata.

Nuovo sistema

Questo nuovo sistema – bus elettrici, nuovo ascensore inclinato e piste ciclopedonali – servirà a venire incontro alle esigenze di tutti i cittadini, piccoli e adulti, ma soprattutto alle fasce sociali più deboli che avranno difficoltà ad avere accesso all’acquisto di auto di nuova generazione. In sinergia con la commissione speciale sanità presieduta dalla dottoressa Teresa Petricca – ha concluso il Sindaco Mastrangeli – il Comune di Frosinone si sta occupando con estrema attenzione della materia sanitaria. Ultima testimonianza, in ordine temporale, l’organizzazione della giornata di prevenzione dell’ictus cerebrale alla villa comunale, che ha richiamato una partecipazione al di sopra di ogni aspettativa. Ciò è avvenuto anche in considerazione dell’importante opera di sensibilizzazione e informazione portata avanti sulle patologie correlate all’inquinamento in questi anni dall’ente comunale e dalle associazioni del territorio”.