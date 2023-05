La rete Salerno Musei partecipa alla Giornata Internazionale dei Musei

Ogni anno dal 1977 ICOM organizza a livello mondiale la Giornata Internazionale dei Musei (International Museum Day – IMD) evidenziando l’importanza del ruolo dei Musei come istituzioni al servizio della società e del suo sviluppo e selezionando di volta in volta un tema specifico. Quest’anno i temi scelti sono tre: salute e benessere globale; lotta contro il cambiamento climatico; vita sulla Terra per proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, promuovendo la sensibilizzazione riguardo alla perdita di biodiversità.

Rete musei

I musei salernitani della rete Salerno Musei, in collaborazione con il Comune di Salerno e il Coordinamento Campania di ICOM Italia, hanno aderito all’iniziativa per aprirsi a nuove collaborazioni e contaminazioni di linguaggi ed esperienze, consapevoli del ruolo sociale che hanno nel promuovere la sostenibilità ecologica e del benessere che deriva dal frequentare i luoghi della bellezza, della storia e dell’arte.

Nel corso dell’intera giornata del 18 maggio presso molti musei della rete sarà possibile assistere a performance creative di danza e musica e poesie, partecipare a lezioni di yoga, insieme agli studenti dei licei salernitani parlare di sviluppo sostenibile e presentare i loro elaborati, visitare estemporanee di pittura di arti figurative, mostre di mosaici realizzati con materiali di scarto industriale e mostre di ceramica frutto di laboratori inclusivi.