Terremoto in Turchia e Siria, raccolti da Roma Capitale oltre 400 chili di cibo

Oltre 400 chili di cibo conservabile (pasta, riso, scatolame), ma anche sacchi a pelo, coperte, tende, stufe, scarpe, giacche, guanti, sciarpe, cappelli e pannolini. È il materiale raccolto finora dalla Protezione Civile capitolina, con il sostegno delle organizzazioni di volontariato in convenzione con Roma Capitale, per aiutare le popolazioni colpite nella notte tra il 5 e 6 febbraio da un catastrofico terremoto che ha provocato in Turchia e Siria migliaia di vittime, feriti e senzatetto. La raccolta di beni e attrezzature è stata avviata lo scorso 21 febbraio.

Sul sito di Roma Capitale sono disponibili tutte le informazioni necessarie per donare beni di prima necessità e attrezzature finalizzate al soccorso e all’assistenza:

https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS1016293