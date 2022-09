Roma International Buskers Festival al Porto Turistico di Roma: dal 23 al 25 settembre

La magia degli spettacoli di strada torna ad animare Ostia dal 23 al 25 settembre per la terza edizione del Roma International Buskers Festival. Il Porto Turistico di Roma (Lungomare Duca degli Abruzzi, 84 – dalle 16.30 alle 23.30) diventerà un enorme palcoscenico che accoglierà artisti internazionali e locali: acrobati, giocolieri, musicisti, professionisti delle discipline dello spettacolo di strada.

L’accesso alla zona sarà gratuito e, come nella grande tradizione dei buskers, con offerta libera “a cappello”.

Come di consueto saranno presenti postazioni dislocate

Come di consueto saranno presenti postazioni dislocate e adibite alle performance degli artisti che si riverseranno lungo tutta la promenade del Porto per meravigliare e sorprendere il pubblico, ogni anno sempre più numeroso. Qui alcuni degli artisti confermati durante le tre giornate di Festival: Lev Radagan, Danielle De La Wonk, i Circensema (direttamente dal Circen Dolomites Festival), Adriano Bono, Neuforia, Caracca Tamburi Itineranti e tanti altri.

Ogni giorno, inoltre, sarà possibile partecipare a tre straordinari laboratori circensi organizzati dal gruppo di giocolieri Circensema e dalla compagnia Wonky Monkeys.

Tra le novità di quest’anno il gemellaggio con il Festival australiano Buskers by the Lake mentre Rai Radio, Rai Radio Tutta Italiana, Rai Radio Kids saranno media partners del festival.

«Una terza edizione spumeggiante, piena di tantissimi nuovi artisti di strada e grandi novità come l’importante partnership con Radio Rai e le sue diverse emittenti per i più piccoli e le famiglie. Ma non solo, in questa edizione il festival si legherà alle Dolomiti e salperà oltreoceano, in Australia. Roma International Buskers Festival è un progetto culturale e di intrattenimento gratuito aperto a tutti, un progetto molto importante per il territorio di Ostia. È per questo che come agenzia di comunicazione siamo felici di investire in modo concreto nella Cultura per tutti e quindi sui giovani», dichiara Andrea Cicini, amministratore unico di Gruppo Matches.

Anche per questa edizione

Anche per questa edizione Roma International Buskers Festival riafferma il proprio carattere green e solidale attraverso la collaborazione con l’associazione Ostia Clean-Up che, oltre a tenere laboratori sulla tutela ambientale, con il progetto “Bibliot-eco” incentiverà a ridurre il consumo di plastica aumentando la cultura. Ogni 5 bottiglie, flaconi in plastica o lattine in alluminio consegnate, sarà infatti regalato un libro a scelta tra quelli disponibili.

Il Roma International Buskers Festival, è ideato e organizzato dall’agenzia di comunicazione Gruppo Matches, in collaborazione con il Porto Turistico di Roma, il patrocinio di Regione Lazio, Municio X e Siae e altri partners come Chinotto Neri.

Sito Ufficiale: www.romabuskers.com

IG https://www.instagram.com/romabuskersfestival/

FB https://www.facebook.com/RomaBuskersFestival

Info: info@romabuskers.com