Frosinone, il Sindaco Mastrangeli in visita al 72° Stormo di Frosinone

Il 72° Stormo dell’Aeronautica Militare, in data odierna, ha ricevuto la visita del Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli che, a pochi mesi dal suo insediamento, ha voluto conoscere la realtà della Scuola di Volo Elicotteri, dipendente dal Comando Scuole/3^ Regione Aerea di Bari, che costituisce un’eccellenza unica in Italia nel settore dell’ala rotante.

Briefing

Dopo un briefing di presentazione del Reparto, sono state visitate le varie articolazioni della Base militare che garantiscono l’attività volativa, come il 208ottimo Gruppo Volo, il Gruppo Istruzione Professionale, i due simulatori di volo, il Gruppo Efficienza Aeromobili e la Sala Storica di Reparto. Ha destato molto interesse la capacità didattica espressa della Scuola grazie alle sue strutture multimediali che consentono agli allievi di poter seguire i corsi anche da remoto, così come il supporto al volo fornito dai simulatori del TH-500B e dell’UH-139.

Il Sindaco Mastrangeli, al termine della visita, dopo aver scritto un suo messaggio sul Libro d’Onore di Reparto e ricevuto un “crest” del 72° Stormo, ha così commentato la visita: “Il colonnello Marco Boveri mi ha fatto visitare l’intera base militare. Abbiamo affrontato diverse questioni legate al territorio e ai progetti di integrazione dell’aeroporto nel tessuto urbano di Frosinone. Sono nate idee molto interessanti – ha precisato il Sindaco – centrate sullo sviluppo e la promozione delle realtà culturali e sociali presenti in prossimità della base militare. Nella Sala Storica di Reparto ho ricevuto con grande soddisfazione il “crest” del 72° Stormo che appenderò in un’area dedicata del Comune. Ritengo di primaria importanza la collaborazione con le autorità militari – ha concluso il Sindaco Mastrangeli – che operano all’interno dell’aeroporto, così come il colonnello Boveri ha mostrato apertura e desiderio di confronto. L’Aeronautica è uno dei presidi militari storici di Frosinone con la quale continueremo a realizzare insieme interessanti iniziative”.

72° Stormo

Il 72° Stormo, unica scuola nel settore dell’ala rotante in Italia, è il Reparto dipendente dal Comando Scuole Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea di Bari, che forma i piloti di elicottero dell’Arma Azzurra, delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, nonché frequentatori stranieri. La sinergia collaborativa sviluppata nel campo dell’addestramento presso la Scuola elicotteri di Frosinone, si inserisce nell’ottica di continuo miglioramento della formazione e contestuale ottimizzazione delle risorse.



