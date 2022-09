Teverina Buskers, al via la settima edizione del festival internazionale di artisti di strada

La magia del circo e degli spettacoli di strada torna ad animare il Borgo Fantasma di Celleno (VT) dal 14 al 18 settembre 2022, per la settima edizione del Teverina Buskers, Festival internazionale di Artisti di Strada. Cinque giorni ricchi di giochi, laboratori, musica, spettacoli, estemporanee artistiche di grande impatto visivo, tutto rigorosamente gratuito, in linea con una visione che rende l’arte fruibile a chiunque.

Il clou del programma

Il clou del programma ci sarà da venerdì 16 settembre a partire dalle ore 19 con spettacoli su più palchi ricavati nei diversi angoli del Borgo Fantasma con compagnie e artisti di circo provenienti da tutto il mondo come Circanelo dalla Galizia, CIA Chimichurri dall’Argentina, e la Banda de Otro dalla Spagna, La Llave (Cile-Cuba), Aspettando Godot (Argentina). Sabato 17 e domenica 18 settembre a partire dalle ore 16 saranno attive tutte le postazioni musicali e circensi con tanti spettacoli a sorpresa e le scatenatissime Wunder Tandem, duo di musiciste di strada dagli improbabili accostamenti pop anni 80, 90 e 2000.

Un festival con oltre 40 spettacoli e più di 20 artisti, come sempre adatto a tutte le età e che grazie alla bravura degli artisti e alla cornice scenografica del Castello Orsini di Celleno saprà incantare grandi e piccini. Inoltre non mancheranno street food e gli stand di artigianato artistico e giocoleria.

Quest’anno il Festival sarà preceduto da due serate

Quest’anno il Festival sarà preceduto da due serate – mercoledì 14 e giovedì 15 settembre – con spettacoli e concerti al fossato del Castello Orsini di Celleno a partire dalle ore 21, tra cui spiccano: Le Radiose con “On air!”, spettacolo retro’ tutto al femminile e dalla vena comica; La Compagnia Bellavita, duo di giocolieri comici e eccentrici; i “Don’t touch me”, band locale rock dai brani poetici e auto prodotti.

Il Teverina Buskers è organizzato dall’Associazione “Il Circo Verde”, con sede a Celleno, con la direzione artistica del suo presidente pro tempore Simone Romanó, e con il patrocinio del Comune di Celleno (VT)e la collaborazione della Pro Loco. È un festival creato da Artisti per Artisti, durante il quale questi trovano una occasione per confrontarsi e consolidare rapporti di amicizia e collaborazione a fini creativi. Il Festival si autofinanzia e ciò che sostiene il progetto è innanzitutto la presenza del pubblico, per dare un impulso importante all’Arte, alla Cultura e al Turismo della Tuscia del Viterbese.

Info: https://teverinabuskers.it – https://ilcircoverde.com

Facebook e Instagram: @Il_Circo_Verde @Teverina Buskers Festival