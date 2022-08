Fiumicino, Trotta, Bonanni: “Ancora non pagati stipendi di luglio, solidarietà ai lavoratori”

“Purtroppo abbiamo appreso, dopo averli ospitati anche in Commissione, che ad oggi non sono ancora pervenuti ai lavoratori di Trotta Bus Service s.p.a, la società che gestisce il TPL di Fiumicino, gli stipendi di luglio e i buoni pasto da maggio ad oggi”. Lo dichiara la Presidente della Commissione Trasporti Barbara Bonanni.

Il mancato pagamento delle retribuzioni

“Ovviamente – prosegue – il mancato pagamento delle retribuzioni sta causando oggettive difficoltà alle lavoratrici e ai lavoratori e alle loro famiglie. Come Amministrazione, insieme al sindaco Montino, all’assessore ai Trasporti Calicchio, alla giunta e al consiglio comunale tutto, abbiamo seguito fin dall’inizio le complicazioni vissute dai dipendenti di Trotta Bus, azienda che sta attraversando un periodo di difficoltà a livello nazionale. Una vicenda complessa che però non giustifica il mancato pagamento di quanto dovuto a chi ha svolto regolarmente il proprio lavoro. Pertanto sollecitiamo l’azienda a provvedere a regolarizzare le insolvenze. Da parte nostra, sosterremo per quanto di nostra competenza i lavoratori, in attesa di una tempestiva e definitiva risoluzione del problema”.