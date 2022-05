Viterbo, per la giornata mondiale della sclerosi multipla il palazzo papale si illumina di rosso

In occasione della Giornata mondiale della sclerosi multipla, che ricorre oggi 30 maggio, il Comune di Viterbo illumina di rosso il palazzo papale. Il commissario straordinario Antonella Scolamiero ha accolto favorevolmente la richiesta del vice presidente della sezione provinciale AISM Viterbo Vito Di Noto, sezione presente sul territorio da circa 25 anni.

La Giornata mondiale della SM

La Giornata mondiale della SM – come si legge sul sito www.aism.it – darà anche il via alla Settimana nazionale della SM, organizzata da AISM sotto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica, per far conoscere sempre meglio la sclerosi multipla e le patologie correlate, ma anche i loro caregiver e famigliari.

La Giornata mondiale della SM si svolge in 70 Paesi in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni: www.aism.it/ .