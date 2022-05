Frosinone, nuovo appuntamento con le Terrazze del Belvedere

Nuovo appuntamento con le Terrazze del Belvedere, il progetto che sta ottenendo notevole successo di pubblico e partecipazione, sia in ambito cittadino che provinciale, consolidando il ruolo di Frosinone Alta quale polo attrattore per la città per i giovani e per i frequentatori di ogni età.

L’iniziativa tornerà venerdì 27 e sabato 28 maggio, mentre nel mese di giugno e fino al 18 settembre 2022, si terrà dal giovedì alla domenica, dalle 20.30 all’1, da piazzale Vittorio Veneto, passando per Corso della Repubblica, via Maccari fino a largo Turriziani.

Titolo gratuito

Sono state tutte assegnate a titolo gratuito, a seguito della manifestazione di interesse, le 25 aree libere destinate alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di dehors temporanei. Le aree sono dotate di arredo floreale, gazebo, ombrelloni e sono collocate all’interno di un vasto settore pedonale, con la chiusura, quindi, al traffico locale, per permettere a giovani e meno giovani di passeggiare, assistere a esibizioni e performance musicali, consentendo, da un lato, ulteriori occasioni di socializzazione nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e, dall’altro, di promuovere le attività commerciali di bar, pub e ristorazione. Diversi, infatti, gli eventi previsti nell’ambito delle Terrazze. In particolare, venerdì e sabato, dalle 20.30, si terrà “Bimbi in centro”, in modalità itinerante, da largo Amendola, con animazione e intrattenimento per i più piccoli.



