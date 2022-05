Sanità, Lena (Pd): “Supporto psicologico importante, bene parere commissione”

“La commissione consiliare che presiedo ha appena dato parere positivo alla proposta di legge per l’assistenza psicologica delle persone in stato di fragilità e disagio. Dopo l’ultimo passaggio, quello in commissione Bilancio, mi auguro che questa proposta, con cui assicureremo uguaglianza sociale ai cittadini del Lazio, arrivi presto in aula per l’approvazione definitiva. Forniremo in questo modo un supporto psicologico gratuito, particolarmente importante in questo momento visto l’impatto della pandemia.

Effetti devastanti

L’emergenza da Covid 19 ha avuto, infatti, effetti devastanti sulla salute psichica, soprattutto dei più giovani costretti a un isolamento forzato mai sperimentato prima.

Grazie alla figura dello Psicologo nei Punti Unici di Accesso, ci sarà una presa in carico tempestiva, al fine di contribuire a valutare il piano di trattamento, supporto e cura più adatto. Una risposta immediata, concreta ed efficace per tutti i cittadini della nostra Regione”.

Così in una nota Rodolfo Lena, Presidente della commissione Sanità del Consiglio Regionale del Lazio.



